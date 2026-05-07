Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Rentables Aroundtown SA-Investment? 07.05.2026 10:03:46

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Aroundtown SA-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,61 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aroundtown SA-Aktie investiert, befänden sich nun 3 834,356 Aroundtown SA-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 486,20 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 06.05.2026 auf 2,47 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,14 Prozent.

Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 2,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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