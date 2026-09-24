MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Aroundtown SA-Aktie Anlegern gebracht.

Am 24.09.2025 wurden Aroundtown SA-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,21 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 311,333 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 532,38 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 23.09.2026 auf 1,71 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 46,76 Prozent vermindert.

Aroundtown SA war somit zuletzt am Markt 1,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at