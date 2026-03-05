Aroundtown Aktie

Aroundtown SA-Investition im Blick 05.03.2026 10:03:31

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Aroundtown SA-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aroundtown SA-Aktie 3,72 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 684,629 Aroundtown SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aroundtown SA-Aktien wären am 04.03.2026 7 017,62 EUR wert, da der Schlussstand 2,61 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -29,82 Prozent.

Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich jüngst auf 3,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

