Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Aroundtown SA-Investition im Blick
|
05.03.2026 10:03:31
MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Aroundtown SA-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aroundtown SA-Aktie 3,72 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 684,629 Aroundtown SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aroundtown SA-Aktien wären am 04.03.2026 7 017,62 EUR wert, da der Schlussstand 2,61 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -29,82 Prozent.
Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich jüngst auf 3,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
