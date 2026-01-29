MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 29.01.2021 wurde die Aroundtown SA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Aroundtown SA-Anteile bei 5,74 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hat, hat nun 17,434 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,73 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,63 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 52,37 Prozent.

Aroundtown SA war somit zuletzt am Markt 2,90 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at