AUMOVIO Aktie

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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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Hochrechnung 06.11.2026 10:03:30

MDAX-Wert AUMOVIO-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUMOVIO-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AUMOVIO-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AUMOVIO-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35,88 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AUMOVIO-Aktie investiert, befänden sich nun 278,707 AUMOVIO-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 32,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 044,04 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9,56 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von AUMOVIO belief sich zuletzt auf 3,39 Mrd. Euro. Die AUMOVIO-Aktie ging am 18.09.2025 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des AUMOVIO-Papiers belief sich damals auf 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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06.11.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 AUMOVIO Buy UBS AG
05.11.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.11.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
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