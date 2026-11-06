MDAX-Wert AUMOVIO-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUMOVIO-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AUMOVIO-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AUMOVIO-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35,88 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AUMOVIO-Aktie investiert, befänden sich nun 278,707 AUMOVIO-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 32,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 044,04 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9,56 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von AUMOVIO belief sich zuletzt auf 3,39 Mrd. Euro. Die AUMOVIO-Aktie ging am 18.09.2025 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des AUMOVIO-Papiers belief sich damals auf 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at