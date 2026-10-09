AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|Profitabler AUMOVIO-Einstieg?
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09.10.2026 10:04:05
MDAX-Wert AUMOVIO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AUMOVIO von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das AUMOVIO-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der AUMOVIO-Anteile betrug an diesem Tag 34,90 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28,653 AUMOVIO-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 981,38 EUR, da sich der Wert eines AUMOVIO-Anteils am 08.10.2026 auf 34,25 EUR belief. Damit wäre die Investition 1,86 Prozent weniger wert.
Der AUMOVIO-Wert an der Börse wurde auf 3,76 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der AUMOVIO-Papiere an der Börse XETRA war der 18.09.2025. Der Erstkurs der AUMOVIO-Aktie belief sich damals auf 35,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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