Aurubis Aktie

Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 07.01.2026 10:03:58

MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Aurubis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Aurubis-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aurubis-Anteile betrug an diesem Tag 45,12 EUR. Bei einem Aurubis-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,216 Aurubis-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.01.2026 294,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 132,70 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 194,10 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Aurubis belief sich zuletzt auf 5,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Nachrichten zu Aurubis

mehr Nachrichten

Analysen zu Aurubis

mehr Analysen
12.12.25 Aurubis Neutral UBS AG
08.12.25 Aurubis Hold Warburg Research
05.12.25 Aurubis Neutral UBS AG
05.12.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Aurubis Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aurubis 130,20 -2,25% Aurubis

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen