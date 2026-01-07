MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Aurubis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Aurubis-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aurubis-Anteile betrug an diesem Tag 45,12 EUR. Bei einem Aurubis-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,216 Aurubis-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.01.2026 294,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 132,70 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 194,10 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Aurubis belief sich zuletzt auf 5,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at