Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Lohnende Aurubis-Anlage?
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22.07.2026 10:04:24
MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 22.07.2016 wurden Aurubis-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44,77 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Aurubis-Aktie investierten, hätten nun 22,339 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 916,01 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Papiers am 21.07.2026 auf 175,30 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 291,60 Prozent.
Zuletzt verbuchte Aurubis einen Börsenwert von 7,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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