MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Aurubis-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Aurubis-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aurubis-Aktie an diesem Tag 47,80 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aurubis-Aktie investiert, befänden sich nun 209,227 Aurubis-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 165,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 627,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 246,27 Prozent gesteigert.

Aurubis wurde am Markt mit 7,44 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at