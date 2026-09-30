MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Aurubis-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 70,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Aurubis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 142,572 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 110,92 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Anteils am 29.09.2026 auf 162,10 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 131,11 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Aurubis betrug jüngst 7,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at