Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Lohnendes Aurubis-Investment?
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25.11.2026 10:03:42
MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 25.11.2023 wurde das Aurubis-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aurubis-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 77,00 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12,987 Aurubis-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 107,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 401,30 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 40,13 Prozent.
Alle Aurubis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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