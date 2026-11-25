Das wäre der Verdienst eines frühen Aurubis-Einstiegs gewesen.

Am 25.11.2023 wurde das Aurubis-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aurubis-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 77,00 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12,987 Aurubis-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 107,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 401,30 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 40,13 Prozent.

Alle Aurubis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at