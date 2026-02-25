MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Aurubis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Aurubis-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 72,86 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,725 Aurubis-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 172,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 370,30 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 137,03 Prozent.

Aurubis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at