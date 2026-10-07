Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Rentable Aurubis-Investition?
|
07.10.2026 10:03:42
MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Aurubis-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68,06 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,469 Aurubis-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 230,97 EUR, da sich der Wert einer Aurubis-Aktie am 06.10.2026 auf 157,20 EUR belief. Damit wäre die Investition 130,97 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Aurubis eine Marktkapitalisierung von 6,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Nachrichten zu Aurubis
|
14:15
|EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
10:03
|MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
01.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
01.10.26
|EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.09.26
|MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Aurubis-Aktie im Plus: Vorstände verlängern Verträge (Dow Jones)
Analysen zu Aurubis
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|12.05.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|155,00
|-1,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.