Aurubis Aktie

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WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

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Rentable Aurubis-Investition? 07.10.2026 10:03:42

MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Aurubis-Aktie Anlegern gebracht.

Die Aurubis-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68,06 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,469 Aurubis-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 230,97 EUR, da sich der Wert einer Aurubis-Aktie am 06.10.2026 auf 157,20 EUR belief. Damit wäre die Investition 130,97 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Aurubis eine Marktkapitalisierung von 6,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

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