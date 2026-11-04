Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Aurubis-Anlage
|
04.11.2026 10:03:34
MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Aurubis-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 75,16 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,305 Aurubis-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 135,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 796,17 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 79,62 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Aurubis einen Börsenwert von 6,01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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