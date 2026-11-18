Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Frühes Investment
|
18.11.2026 10:03:19
MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Aurubis-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 107,40 EUR. Bei einem Aurubis-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,931 Aurubis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Aurubis-Aktie auf 133,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,49 EUR wert. Damit wäre die Investition um 24,49 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis belief sich zuletzt auf 5,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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