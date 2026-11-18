Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Aurubis gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Aurubis-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 107,40 EUR. Bei einem Aurubis-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,931 Aurubis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Aurubis-Aktie auf 133,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,49 EUR wert. Damit wäre die Investition um 24,49 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis belief sich zuletzt auf 5,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at