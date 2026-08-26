MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Aurubis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Aurubis-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 98,40 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Aurubis-Aktie investiert hat, hat nun 1,016 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 176,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179,17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,17 Prozent vermehrt.

Aurubis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at