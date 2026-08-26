Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Aurubis-Anlage im Blick
|
26.08.2026 10:03:29
MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Aurubis-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 98,40 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Aurubis-Aktie investiert hat, hat nun 1,016 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 176,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179,17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,17 Prozent vermehrt.
Aurubis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Nachrichten zu Aurubis
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.08.26
|XETRA-Handel: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
21.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.08.26
|EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Aurubis
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|12.05.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|181,00
|2,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.