Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Lohnendes Aurubis-Investment?
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17.06.2026 10:04:19
MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aurubis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 17.06.2021 wurden Aurubis-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 78,96 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Aurubis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 126,646 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 205,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 063,83 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 160,64 Prozent.
Am Markt war Aurubis jüngst 8,73 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images