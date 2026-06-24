MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Aurubis-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Aurubis-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Aurubis-Anteile an diesem Tag bei 42,23 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Aurubis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,368 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 464,89 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Anteils am 23.06.2026 auf 196,30 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 364,89 Prozent.

Aurubis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,55 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at