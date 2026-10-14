MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Aurubis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Aurubis-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Aurubis-Anteile an diesem Tag bei 49,23 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Aurubis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,313 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Aurubis-Aktie auf 158,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 217,55 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 221,76 Prozent angezogen.

Der Aurubis-Wert an der Börse wurde auf 7,08 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at