Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Lukrativer Aurubis-Einstieg?
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15.07.2026 10:03:41
MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Aurubis-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 85,16 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aurubis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,174 Aurubis-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Aurubis-Papiers auf 179,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 210,90 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 110,90 Prozent.
Aurubis wurde am Markt mit 7,60 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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