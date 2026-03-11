MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aurubis von vor einem Jahr abgeworfen

Aurubis Aktie
Heute vor 1 Jahr wurden Aurubis-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 90,35 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,107 Aurubis-Aktien. Die gehaltenen Aurubis-Aktien wären am 10.03.2026 185,61 EUR wert, da der Schlussstand 167,70 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85,61 Prozent erhöht.
Insgesamt war Aurubis zuletzt 7,32 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
