MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Aurubis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.09.2025 wurde das Aurubis-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Aurubis-Anteile bei 97,95 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Aurubis-Aktie investiert hat, hat nun 10,209 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 746,81 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Papiers am 22.09.2026 auf 171,10 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,68 Prozent erhöht.

Alle Aurubis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at