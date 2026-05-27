Aurubis Aktie

Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

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Profitables Aurubis-Investment? 27.05.2026 10:03:35

MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aurubis-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aurubis-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Aurubis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Aurubis-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aurubis-Aktie bei 46,81 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aurubis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 213,630 Aurubis-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (205,80 EUR), wäre die Investition nun 43 964,96 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 339,65 Prozent.

Aurubis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

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