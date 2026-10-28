Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Frühes Investment
|
28.10.2026 10:03:56
MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aurubis-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Aurubis-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aurubis-Aktie letztlich bei 76,70 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,304 Aurubis-Aktien. Die gehaltenen Aurubis-Anteile wären am 27.10.2026 178,49 EUR wert, da der Schlussstand 136,90 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 78,49 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Aurubis eine Marktkapitalisierung von 5,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images
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