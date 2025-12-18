AUTO1 Aktie

AUTO1-Anlage unter der Lupe 18.12.2025 10:03:28

MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AUTO1-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden AUTO1-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der AUTO1-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,51 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die AUTO1-Aktie investierten, hätten nun 1 175,088 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der AUTO1-Aktie auf 25,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 447,71 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 194,48 Prozent angewachsen.

AUTO1 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,87 Mrd. Euro. Die AUTO1-Aktie ging am 04.02.2021 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AUTO1-Anteils auf 55,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

