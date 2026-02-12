MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AUTO1 eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.02.2023 wurde das AUTO1-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das AUTO1-Papier bei 7,83 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 12,780 AUTO1-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.02.2026 gerechnet (21,74 EUR), wäre die Investition nun 277,83 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 177,83 Prozent erhöht.

AUTO1 wurde am Markt mit 5,17 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz der AUTO1-Aktie fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des AUTO1-Papiers belief sich damals auf 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

