AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Langfristige Investition
|
12.02.2026 10:03:36
MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 12.02.2023 wurde das AUTO1-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das AUTO1-Papier bei 7,83 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 12,780 AUTO1-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.02.2026 gerechnet (21,74 EUR), wäre die Investition nun 277,83 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 177,83 Prozent erhöht.
AUTO1 wurde am Markt mit 5,17 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz der AUTO1-Aktie fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des AUTO1-Papiers belief sich damals auf 55,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu AUTO1
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.