AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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Lohnende AUTO1-Anlage? 20.08.2026 10:03:27

MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AUTO1 von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren AUTO1-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das AUTO1-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das AUTO1-Papier an diesem Tag 28,90 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,460 AUTO1-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 69,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,10 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 30,45 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für AUTO1 eine Börsenbewertung in Höhe von 4,59 Mrd. Euro. AUTO1-Papiere wurden am 04.02.2021 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines AUTO1-Anteils lag damals bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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17.08.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 AUTO1 Buy UBS AG
30.07.26 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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