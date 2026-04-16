AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Profitable AUTO1-Investition?
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16.04.2026 10:03:28
MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden AUTO1-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47,14 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hat, hat nun 2,121 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.04.2026 auf 20,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42,55 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 57,45 Prozent.
AUTO1 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,20 Mrd. Euro. Die AUTO1-Aktie ging am 04.02.2021 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AUTO1-Anteils auf 55,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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