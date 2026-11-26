AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Lohnende AUTO1-Investition?
|
26.11.2026 10:03:22
MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein AUTO1-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit AUTO1-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 403,226 AUTO1-Anteilen. Die gehaltenen AUTO1-Anteile wären am 25.11.2026 5 822,58 EUR wert, da der Schlussstand 14,44 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -41,77 Prozent.
Der Börsenwert von AUTO1 belief sich zuletzt auf 3,19 Mrd. Euro. Am 04.02.2021 wagte die AUTO1-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines AUTO1-Anteils bei 55,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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