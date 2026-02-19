AUTO1 Aktie

AUTO1-Investition 19.02.2026 10:03:24

MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AUTO1 von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen AUTO1-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem AUTO1-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49,90 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die AUTO1-Aktie investierten, hätten nun 20,040 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 380,56 EUR, da sich der Wert einer AUTO1-Aktie am 18.02.2026 auf 18,99 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 380,56 EUR, was einer negativen Performance von 61,94 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von AUTO1 belief sich zuletzt auf 4,11 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des AUTO1-Papiers fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das AUTO1-Papier bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

