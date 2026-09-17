AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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Rentables AUTO1-Investment? 17.09.2026 10:03:26

MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AUTO1 von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen AUTO1-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem AUTO1-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,80 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hat, hat nun 34,722 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 19,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 664,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,51 Prozent verringert.

AUTO1 war somit zuletzt am Markt 4,30 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der AUTO1-Aktie fand am 04.02.2021 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das AUTO1-Papier bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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