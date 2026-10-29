MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte eine AUTO1-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen AUTO1-Investment gewesen.

Das AUTO1-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34,00 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,412 AUTO1-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 517,65 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,24 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete AUTO1 eine Marktkapitalisierung von 3,90 Mrd. Euro. Am 04.02.2021 fand der erste Handelstag der AUTO1-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das AUTO1-Papier bei 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at