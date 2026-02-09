MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bilfinger SE-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Bilfinger SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Bilfinger SE-Papier an diesem Tag 38,36 EUR wert. Bei einem Bilfinger SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,607 Bilfinger SE-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (123,10 EUR), wäre das Investment nun 320,93 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 220,93 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich zuletzt auf 4,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at