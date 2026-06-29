Bilfinger Aktie

Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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Bilfinger SE-Investment im Blick 29.06.2026 10:03:53

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bilfinger SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bilfinger SE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Bilfinger SE-Papier bei 27,89 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hat, hat nun 358,527 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 82,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 488,83 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 194,89 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bilfinger SE eine Marktkapitalisierung von 3,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bilfinger SE

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