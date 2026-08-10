Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Bilfinger SE-Investition
|
10.08.2026 10:03:54
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bilfinger SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 32,40 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bilfinger SE-Aktie investiert, befänden sich nun 308,642 Bilfinger SE-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (80,65 EUR), wäre das Investment nun 24 891,98 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 24 891,98 EUR entspricht einer Performance von +148,92 Prozent.
Alle Bilfinger SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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