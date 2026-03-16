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Bilfinger Aktie

Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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Bilfinger SE-Investition 16.03.2026 10:04:12

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bilfinger SE gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Bilfinger SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Bilfinger SE-Papier bei 70,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 141,044 Bilfinger SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 970,38 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Papiers am 13.03.2026 auf 99,05 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,70 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich jüngst auf 3,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bilfinger SE

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