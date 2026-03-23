MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bilfinger SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Bilfinger SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bilfinger SE-Anteile an diesem Tag 39,38 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investierten, hätten nun 2,539 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 95,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 243,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 143,65 Prozent erhöht.

Bilfinger SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at