MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Bilfinger SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Bilfinger SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,22 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 292,218 Bilfinger SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28 900,32 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 24.04.2026 auf 98,90 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 189,00 Prozent erhöht.

Bilfinger SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at