MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Bilfinger SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Bilfinger SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Bilfinger SE-Aktie bei 40,48 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bilfinger SE-Aktie investiert, befänden sich nun 247,040 Bilfinger SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 102,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 370,99 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 153,71 Prozent.

Bilfinger SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at