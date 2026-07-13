Bilfinger Aktie

Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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Bilfinger SE-Investmentbeispiel 13.07.2026 10:04:05

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Bilfinger SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Bilfinger SE-Papier bei 35,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 28,090 Bilfinger SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bilfinger SE-Papiers auf 82,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 324,44 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 132,44 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Bilfinger SE betrug jüngst 3,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bilfinger SE

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