MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Bilfinger SE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Bilfinger SE-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Bilfinger SE-Anteile bei 34,18 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 29,259 Bilfinger SE-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.03.2026 gerechnet (98,20 EUR), wäre die Investition nun 2 873,24 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 187,32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bilfinger SE bezifferte sich zuletzt auf 3,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at