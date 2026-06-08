MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bilfinger SE-Aktien gewesen.

Bilfinger SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 79,05 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 126,502 Bilfinger SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 81,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 259,33 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 2,59 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bilfinger SE eine Börsenbewertung in Höhe von 3,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at