Bilfinger Aktie

Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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Bilfinger SE-Performance 06.07.2026 10:03:54

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Bilfinger SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Bilfinger SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,95 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,191 Bilfinger SE-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,24 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 03.07.2026 auf 88,35 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 5,24 Prozent.

Bilfinger SE wurde am Markt mit 3,26 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bilfinger SE

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