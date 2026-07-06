Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Bilfinger SE-Performance
|
06.07.2026 10:03:54
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Bilfinger SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,95 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,191 Bilfinger SE-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,24 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 03.07.2026 auf 88,35 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 5,24 Prozent.
Bilfinger SE wurde am Markt mit 3,26 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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