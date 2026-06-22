MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bilfinger SE-Investment verdienen können.

Die Bilfinger SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bilfinger SE-Aktie bei 27,56 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hat, hat nun 36,278 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.06.2026 3 127,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 86,20 EUR belief. Mit einer Performance von +212,72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Bilfinger SE zuletzt 3,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at