Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Bilfinger SE-Investment im Blick
|
20.07.2026 10:04:24
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 20.07.2021 wurden Bilfinger SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Bilfinger SE-Aktie an diesem Tag bei 25,71 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 388,962 Bilfinger SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.07.2026 32 497,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 83,55 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 224,98 Prozent.
Bilfinger SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Bilfinger SE
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