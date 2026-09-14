Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Langfristige Anlage
|
14.09.2026 10:03:41
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bilfinger SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Bilfinger SE-Anteile bei 32,32 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 30,938 Bilfinger SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bilfinger SE-Aktie auf 76,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 362,14 EUR wert. Damit wäre die Investition 136,21 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Bilfinger SE belief sich jüngst auf 2,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Bilfinger SE
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