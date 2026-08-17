MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bilfinger SE-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Bilfinger SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Bilfinger SE-Papier bei 30,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,240 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bilfinger SE-Papiers auf 76,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 249,19 EUR wert. Mit einer Performance von +149,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Bilfinger SE betrug jüngst 2,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at