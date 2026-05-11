Bilfinger Aktie

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WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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Bilfinger SE-Investition 11.05.2026 10:04:47

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bilfinger SE-Aktie Anlegern gebracht.

Am 11.05.2025 wurde die Bilfinger SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bilfinger SE-Anteile bei 76,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,158 Bilfinger SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.05.2026 1 315,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 100,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,58 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Bilfinger SE eine Marktkapitalisierung von 3,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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