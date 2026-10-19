MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bilfinger SE gewesen.

Bilfinger SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Bilfinger SE-Papiers betrug an diesem Tag 35,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,785 Bilfinger SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 156,54 EUR, da sich der Wert eines Bilfinger SE-Anteils am 16.10.2026 auf 56,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,54 Prozent vermehrt.

Alle Bilfinger SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at