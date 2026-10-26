MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Bilfinger SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bilfinger SE-Anteile bei 97,70 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hat, hat nun 10,235 Anteile im Depot. Die gehaltenen Bilfinger SE-Aktien wären am 23.10.2026 562,95 EUR wert, da der Schlussstand 55,00 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 43,71 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bilfinger SE eine Marktkapitalisierung von 2,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at